“Lo Squalo” fa ancora incassi d’oro, prezzi record per asta cimeli

Keystone-SDA

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Millecinquecento cimeli della storia del cinema sono andati all'incanto nella grande asta "A Month of Hollywood Legends", organizzata da Julien's Auctions e Turner Classic Movies tra la sede della società a Los Angeles e la piattaforma online.

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(Keystone-ATS) Gioiello della corona la sezione dedicata a ‘Lo Squalo’, con materiali di produzione rari e mai messi sul mercato prima. Tra questi la targa originale con scritto “Orca” per la poppa della barca di Quint (Robert Shaw), venduta per 192’000 dollari, pari a 6,5 volte la stima iniziale di 30’000.

La targa si vede nella scena in cui Brody (Roy Scheider) e Quint cercano di recuperare Hooper (Richard Dreyfuss) dalla gabbia mentre lo squalo attacca. Tra gli altri pezzi del primo “blockbuster estivo” della storia del cinema figurano anche il foglio con scritto “Shark Attack – Death Report” utilizzato nella scena in cui Brody compila il primo rapporto su una vittima dello squalo, venduto per 28’800 dollari; una sceneggiatura della versione finale firmata da Peter Benchley e datata 5 agosto 1974, battuta a 38’400 dollari; e uno schizzo a mano dell'”Orca” realizzato da Steven Spielberg durante una riunione di produzione, venduto per 12’800 dollari.