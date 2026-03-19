“Kharg nel mirino di Trump, ipotesi sequestro o distruzione”

Keystone-SDA

Kharg è nel mirino di Donald Trump, che sta valutando la possibilità di sequestrare il deposito petrolifero sull'isola oppure distruggerla. Lo riportano alcuni media americani.

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(Keystone-ATS) Il sequestro, spiega il giornale digitale The Hill, richiederebbe il dispiegamento di forze a terra e rappresenterebbe un’escalation nel conflitto. Secondo gli esperti la mossa sarebbe particolarmente rischiosa, in quanto si tradurrebbe probabilmente in un maggior numero di vittime americane e difficilmente spingerebbe l’Iran a sedersi al tavolo delle trattative.

Il presidente ha attaccato Kharg ma solo gli obiettivi militari, avvertendo comunque che potrebbe far scattare un attacco su più ampia scala. Fra le alternative a disposizione di Trump c’è il sequestro dell’isola per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Se l’amministrazione seguisse il copione usato in Venezuela, l’operazione – riporta Politico – potrebbe iniziare con le navi americane che circondano l’isola per evitare alle petroliere di rifornirsi. Un’altra possibilità è la distruzione dell’isola ma comporta molti rischi in quanto priverebbe gli iraniani delle necessarie risorse finanziarie in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di costruire il consenso per capovolgere il regime, rafforzando di fatto il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie.